الصحة العالمية: هناك أكثر من 500 إصابة غير مكتشفة بكورونا في العراق

صرح مسؤول في منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم السبت، بأن هناك ما بين 500 - 600 إصابة بفيروس كورونا، غير مكتشفة لم يتم العثور على أصحابها ونسعى إلى الوصول إليها.

وقال آدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق لقناة العراقية: "إن الأرقام الرسمية لإصابات فيروس كورونا في العراق دقيقة وشفافة، ونحن نطلع عليها، وهناك شفافية كاملة بتسجيل الإصابات والإبلاغ عنها في وزارة الصحة".

وأضاف إسماعيل: "هناك 500-600 إصابة بفيروس كورونا مفترضة وغير مسجلة لأسباب اجتماعية يتم البحث عنها في القرى والمناطق ولم يتم العثور عليها وغير مكتشفة حاليا ونسعى للوصول إليها".

وتابع ممثل الصحة العالمية قائلا: "إن معظم الاصابات بفيروس كورونا في العراق من النوع المتوسط والخفيف، وغالبية الوفيات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الإصابة بفيروس كورونا".

ومضى اسماعيل قائلا: "إن مستشفيات العراق ونظامه الصحي لن يتحمل أية تجمعات بشرية كبيرة جديدة تنعكس سلبا على الإجراءات الوقائية وخاصة زيارة النصف من شعبان المرتقبة ونظام الحظر في العراق جيد".

وأوضح إسماعيل: "نخطط لاستخدام قاعات معرض بغداد الدولي لاستقبال المصابين ولدينا خبراء أجانب يعملون إلى جانب الأطباء العراقيين في معالجة المصابين".

وأكد إسماعيل "نعول كثيرا على صبر العراقيين في تحمل إجراءات الحظر لمواجهة فيروس كورونا والالتزام به للعبور إلى ضفة الأمان".

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم أن إجمالي عددالإصابات المسجلة بلغ 506 إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 42 حالة.