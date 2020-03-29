محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج المُطهرات

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة تفقدية زار خلالها مصنع ‘نتاج المواد المطهرة وذلك بالمنطقة الصناعية بنطاق حي الجنوب.

واطمأن اللواء عادل الغضبان على انتظام سير العمل بالمصنع على مدار 24 ساعة وذلك لتغطية احتياجات المحافظة من المطهرات بسبب أزمة كورونا.

وطالب المحافظ، المواطنين بعدم التكالب والازدحام بالاسواق العامة والخاصة، موكدا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.

كما ناشد المحافظ، المواطنين بعدم التزاحم على شراء المنتجات "بورسعيد لديها وفرة في جميع المنتجات".

كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مخابز إنتاج الدقيق المدعم وذلك بالمنطقة الصناعية بطاق حى الجنوب.



وأكد المحافظ خلال جولته أن محافظة بورسعيد تشهد وفرة في المواد الغذائية والخبز ولا داعي للقلق أو التكالب على المنتجات، مشيرا إلى أن المطحن يعمل على مدار الساعة لتوفير الخبز للمحافظة وهناك متابعة مستمرة لعمل المطحن وإنتاجيته.

وتابع محافظ بورسعيد خطوط الانتاج ومعدلات العمل داخل المطحن ، وكذلك مدى تنفيذ الاجراءات والتدابير الاحترازية داخل المطحن.