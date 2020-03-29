«التعاون الإسلامي» تدين القصف الصاروخي الحوثي على الرياض وجازان

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات -اليوم الأحد- الهجوم الصاروخي الحوثي الذي استهدف المدنيين في مدينتي الرياض وجازان بالسعودية.

وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان له اليوم الأحد، "عن استنكاره الشديد للهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء"، محملاً "ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية".

وأكد العثيمين في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.