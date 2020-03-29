وزير الداخلية العراقية يصدر توجيهات جديدة بشأن التجوال لمواجهة فيروس كورونا

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أصدر وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، عددا من التوجيهات الجديدة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "وزير الداخلية أمر خلال الاجتماع مع خلية الأزمة بتعزيز قدرات مديرية شرطة النجدة والمرور لتطبيق حظر التجوال بشكل صارم"، موجها بالوقت ذاته "بضرورة تسهيل إجراءات دخول البضائع الرئيسية والمواد الغذائية عبر السيطرات ونقاط التفتيش بالتنسيق مع قيادة العمليات".

وأشار إلى ضرورة "زيادة اللجان التفتيشية لمتابعة أسعار المواد الغذائية وتقديم تقرير يومي بخصوص المتلاعبين بالأسعار"، مشددا على أهمية عدم التهاون مع كل من يحاول استغلال ظروف حظر التجوال لتضييق الخناق على المواطنين.

وأكد ضرورة "منع جميع أشكال التجمعات في مناطق البلاد كافة بالتنسيق المشترك مع قيادات العمليات"، مشددا على "تقوية تدابير حظر التجوال وتعزيز الانتشار الأمني وعدم التهاون مع المتعمدين كسر حظر التجوال".