الإسماعيلي: لم نتطرق لتخفيض عقود اللاعبين

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أن مجلس إدارة الدراويش لم يدرس تخفيض عقود لاعبي الفريق، بعد تعليق النشاط الرياضي بسبب أزمة كورونا.

وقال المنياوي، في تصريحات تلفزيونية: "إدارة النادي لم تتطرق حتى الآن لتخفيض عقود اللاعبين، خاصة وأن الظروف قهرية في المقام الأول وعلى مستوى العالم".

وأوضح أنه ليس هناك أي مفاوضات أو عروض وصلت النادي لباهر المحمدي أو فخر الدين بن يوسف.

وتابع: "الفحوص الطبية التي خضع لها محمد مجدي، لاعب الفريق، أثبتت عدم إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف المنياوي، أن اللاعب خضع لفحوص طبية أثبتت ارتفاع درجة حرارته بشكل طبيعي وخرج فورا من المستشفى بعدما تم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وكان محمد مجدي نشر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أمس، صورة له وعلق عليها طالبا الدعاء له لانه حاليا في غرفة الحجر الصحي بسبب الاشتباه في إثصابته بفيروس كورونا.