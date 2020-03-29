توقعات بطلب جنوب أفريقيا مساعدة صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

يحتمل أن تلجأ جنوب أفريقيا لصندوق النقد الدولي للمرة الأولى على الإطلاق للحصول على مساعدة من أجل مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" التي تصدر في جوهانسبرج نقلا عن وزير المالية تيتو مبويني.

ونقلت وكالة "بلومبرج للأنباء عن التقرير أنه في حين أن الوزير يبحث حاليا ميزانية طوارئ، فإنه يدافع أيضا عن طلب المساعدة من البنك الدولي.

وقال الوزير: "في حوار مع بنك الاحتياط (البنك المركزي) والخزانة، أشرت إلى أنه ينبغي علينا التقدم والتحدث إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول أي تسهيلات يمكننا اللجوء إليها من أجل الأغراض الصحية ... لا نتخذ أي موقف أيديولوجي".