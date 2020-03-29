تستمر إيطاليا في المعاناة من ارتفاع أعداد ضحاياها من فيروس كورونا المستجد؛ حيث إنه تم خلال يوم واحد تسجيل 890 حالة وفاة، ليتخطى عدد الوفيات حاجز الـ10 آلاف شخص.

وتتعدد أسباب أسباب وصول الوضع في إيطاليا إلى تلك النقطة، والتي أصبح معها السيطرة على الوضع الصحي والتحكم في تزايد الإصابات المستمر أمر يقترب من حد المستحيل، فبداية من العادات اليومية للشعب الإيطالي من زيادة الترابط بين العائلات والزيارات الدائمة والذي تزامن مع انتشار رقعة الإصابة، جاءت الإجراءات الحكومية والتي جاءت متأخرة بعض الشئ.

ورغم أن الحكومة أعلنت العزل الكامل للمواطنين 10 مارس الجاري، إلا أن الحالات مازالت أعدادها في زيادة، مما خلّف أزمات إنسانية ألقت بظلالها على الشارع الإيطالي، والذي ضم عددًا كبيرًا من الجاليات العربية.

وفي خضم الأزمات تظهر أحيانًا بعض المواقف الإنسانية اللافتة، والتي تقلل من وطأة ألم المتضررين، ومن بين تلك المواقف اللافتة، كانت مبادرات قدمتها الجالية العربية، من بينهم كانت سيدة مغربية، وظفت خبرتها بتفصيل الملابس، في عمل إنساني هو تصنيع "الكمامات الطبية وتوزيعها بالمجان على المواطنين الإيطاليين".

وتواصلت «الشروق» مع نعيمة صادي، صاحبة المبادرة، والتي تحمل الجنسية المغربية، وتعيش في مدينة بارما الايطالية منذ نحو ربع قرن.

في البداية قالت نعيمة، إن مبادرتها بتوزيع الكمامات الطبية لاقى الكثير من الشكر والترحيب، حيث إن إحدى الصحف المحلية بمدينة بارما تحدثت عنها، مؤكدة أنها لم تفعل سوى واجبها الإنساني فقط، وذلك بتوظيف مهنتها في مساعدة الغير لتجاوز أزمة نقص الكمامات، للحد من انتشار العدوى.

وأشارت صادي، إلى أنها توقفت تمامًا عن استقبال الزبائن بمحلها، لما تتطلبه من التلامس لأخذ القياسات، وعلقت لافتة على المحل بأنها فقط متاحة لصناعة الكمامات المجانية، مع تمسكها بإجراءات النظافة والتعقيم داخل المتجر عند استقبال طالبي الكمامات.

وتابعت الحديث عن مبادرات الجالية العربية: «إن رجل مصري يوزع الخضروات بشكل مجاني، بالإضافة لمتطوعات تونسيات أصدرن تصريحات من الشرطة بالتحرك، لمساعدة غير القادرين على الخروج من المنزل في شراء الطلبات وتوصيلها إليهم».

الجدير بالذكر أن إحدى المبادرات الهامة أيضًا كانت من تجمع إسلامي ببارما، تبناها إمام أحد المساجد، وهي جمع تبرعات لصالح مستشفى محلية داخل بارما.

وعن المشاركة والتفاعل مع المبادرة، قالت نعيمة صادي إنها وضعت صندوقاً أمام محلها لتتاح فرصة للمقبلين من طالب الكمامات بأ يشاركوا قبل أن يتم إرسالها للمسجد، ومن ثم للمستشفى.