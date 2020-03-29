السيسي: تبادلت وجهات النظر مع ولي عهد أبوظبي بشأن الأحداث بالمنطقة والعالم ومجابهة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تبادل وجهات النظر مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم بشأن تطورات الأحداث بالمنطقة والعالم وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.



وأضاف السيسي - في تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت: "تشرفت مساء اليوم بالحديث مع أخي وصديقي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي.. وكعادتنا دائما تبادلنا وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث في منطقتنا والعالم، وكذلك جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة الطبية في البلدين. كما تناول الحديث دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الأبدية بين البلدين. حفظ الله شعبي البلدين الشقيقين ".