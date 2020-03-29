الكرملين يشيد بعقد المؤتمرات عبر الفيديو: خيار ممكن للمستقبل

أشاد الكرملين بعقد المؤتمرات عبر تقنية الفيديو، وقال إن هذه الطريقة يمكن أن تكون خيارا ممكنا لمحادثات زعماء الدول الرائدة في الاقتصاد، في المستقبل.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأحد إن عقد المؤتمرات عبر هذه الصيغة " عملي وسريع كما أنه غير باهظ الكلفة مثل مؤتمرات القمم الكبيرة".

ورأى المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من الممكن لهذا السبب الاستفادة من اللقاءات الافتراضية في تجمعات أخرى، حيث إن هذه المؤتمرات طرحت نفسها لاسيما في ظل جائحة كورونا.

وكانت قمة دول مجموعة العشرين قد انعقدت بطريقة الفيديو كونفرانس يوم الخميس الماضي للتشاور حول اتخاذ خطوات مشتركة لتقليص وباء كورونا.

واتفق الزعماء على دعم الاقتصاد العالمي بخمسة تريليون دولار.

وقال بيسكوف إن الاستعداد للتعاون يعد بمثابة " نتيجة طيبة".