حاكم نيويورك يرفض مقترح ترامب بفرض إغلاق صحي بسبب كورونا

قال حاكم ولاية نيويورك ، أندرو كومو، اليوم السبت، إنه يرفض اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بفرض عزل صحى على مدينة نيويورك الكبرى وأجزاء من الولايات المجاورة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كومو للصحفيين: "الحجر الصحي الإلزامي هو تصور مخيف"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح كومو أنه تحدث مع ترامب لكنهما لم يناقشا مسألة الحجر الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، قال ترامب، إنه يدرس فرض إغلاق صحى على نيويورك وأجزاء من الولايات المجاورة لكبح تفشي فيروس كورونا.

وذكر ترامب اليوم قبل مغادرته البيت الأبيض "هناك احتمال أن نفرض حجرا صحيا قصير الأجل لمدة أسبوعين في نيويورك في وقت ما اليوم، وربما في نيوجيرسي أيضا، وأجزاء محددة من ولاية كونيتيكت".

يشار إلى أن نيويورك ونيوجيرسي تسجلان أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.