 الأعلى للجامعات ينفي ما يتردد بشأن إلغاء امتحان الفصل الدراسي الثاني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأعلى للجامعات ينفي ما يتردد بشأن إلغاء امتحان الفصل الدراسي الثاني

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
عمر فارس
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 12:49 ص | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 12:49 ص


نفى المجلس الأعلى للجامعات ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونقل طلاب فرق النقل الأولي والثانية والثالثة للفرقة الأعلي، مع ترحيل مواد الترم الثاني للعام الدراسي المقبل، مؤكدا علي قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ في هذا الشأن.

ويناشد المجلس الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وتفادياً للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.

وأكد أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.


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