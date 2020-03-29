صحيفة: أطباء بالمملكة المتحدة يستبعدون مواجهة كورونا بعد خسارة امتيازات «الموت خلال العمل»

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن مئات الأطباء في المملكة المتحدة استبعدوا عودتهم للخطوط الأمامية أو زيادة عدد ساعاتهم في العمل على محاربة فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" لأنهم يخشون عدم تعويض عائلاتهم بشكل مناسب إذا ماتوا جراء انتقال العدوى لهم خلال التعامل مع المرضى.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن الأطباء الذين لم يعودوا مستحقين للامتيازات الخاصة بالوفاة المرتبطة بالعمل قدموا شكاوى لوزير الصحة، مات هانكوك، تنطوي على مخاوف أن تُترك عائلاتهم في مصاعب مالية فضلا عن حالة الحزن إذا أُصيب أبنائهم بالفيروس خلال عملهم، وقال عشرات الأطباء إن ذلك التخوف منعهم من زيادة عدد ساعات عملهم لمساعدة هيئة الصحة الوطنية

على مكافحة تفشي "كوفيد-19".

وكان هانكوك قد دعا، قبل 10 أيام، 65 ألف طبيب وممرض سابق بخدمات الصحة الوطنية للنظر في العودة إلى المساعدة في "جهد وطني ضخم لحماية أرواح وحماية خدمات هيئة الوطنية الخاصة بنا". ولاقت الدعوة قبولا من آلاف الأطباء والممرضين، لكنها لم تلق قبول آخرين رأوا صعوبة العودة في ظل عدم وجود امتيازات "الموت خلال العمل".

وفي استطلاع لجماعة طبية تطلق على نفسها "جمعية أطباء المملكة المتحدة"، قال أكثر من 350 مشارك إن خسارة الامتيازات التي تمنح لعائلات الأطباء نظير الموت أثناء العمل جعلت من غير المحتمل أن يوافقوا على العمل في مناطق مرتفعة الخطورة، أو زيادة عدد ساعات عملهم.

يأتي ذلك بينما ارتفع عدد الوفيات جراء "كوفيد-19" في المملكة المتحدة إلى 1228 شخصا بعد وفاة 209 أشخاص خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، اليوم الأحد، فيما ارتفع عدد المصابين حتى صباح اليوم إلى 19 ألفا و522 شخص، من بين 127 ألفا و737 خضعوا لفحوصات الإصابة بالفيروس.