يارا تغني للجمهور اون لاين لتشجيعهم على البقاء في المنزل

حرصت الفنانة اللبنانية يارا على التخفيف على جمهورها في ظل تطبيق إجراء الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا، وقامت يارا بالغناء مساء أمس لمتابعيها من خلال حفل "اون لاين" عبر حسابها بموقع إنستجرام، وذلك لتشجيعهم على البقاء في المنزل.

كما طرحت يارا قبل أيامأغنية جديدة بعنوان " خليك بالبيت" تزامنا مع أزمة كورونا ، وهي كلمات وألحان طارق أبو جودة.

يذكر أن يارا شاركت مؤخرا فى أوبريت "صناع الأمل"، وشاركها الغناء عدد من نجوم الطرب في الوطن العربي منهم راغب علامة، أصالة، حسين الجسمي، نجوى كرم، محمد عساف، سعد لمجرد، وكارمن سليمان.