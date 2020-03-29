 سوريا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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سوريا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 5:25 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 5:25 م

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت «الصحة»، حسبما نشرته وكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، إن الحالة لسيدة تُوفيت فور دخولها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا.


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