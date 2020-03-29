رئيس الوزراء الفلسطيني: انخفاض إيرادات الحكومة لأكثر من 50% بسبب كورونا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، إن الحكومة ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف أشتية - خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن إيرادات الحكومة ستنخفض إلى أكثر من 50% والمساعدات الدولية ستتراجع، مشيرا إلى أن رواتب الموظفين العموميين لشهر مارس الجاري سيتم صرفها على عدة أيام تجنبا للازدحام، وسيتم إلغاء التقاعد المالي لموظفي قطاع غزة، ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون اختياريا، كما سيتم خلال الأيام المقبلة توظيف 51 طبيبا جديدا من أخصائيين وطب عام؛ لتغطية احتياجات القطاع الصحي.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني اتحاد العمال لعدم العمل في المستعمرات الإسرائيلية؛ كونها غير شرعية وموبوءة بالمرض.

في سياق متصل، أعلن أشتية أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة الخليل وبلدة قطَنّة شمال غرب القدس؛ مما يرفع عدد الإصابات إلى 106، مشيرا إلى وجود 12 حالة مصابة بالفيروس في القدس، يتم معالجتها في المستشفيات الإسرائيلية.