مستشار الرئاسة الأفغانية: الحكومة أدت دورها والأمر يعود لطالبان لإظهار رغبتها للسلام

ذكر مستشار الرئاسة الأفغانية، وحيد عمر أن الحكومة الأفغانية أدت دورها بالفعل والأمر يعود لطالبان لإظهار رغبتها لتحقيق سلام.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم عن وحيد عمر قوله في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في كابول، ردا على بيان طالبان بشأن وفد السلام الأفغاني بأنه "ضد الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة"، أن طالبان يجب ألا تثير قضايا مع وفدنا، حيث إننا يمكن أيضا أن نثير قضايا مع وفدها".

وأضاف "الوفد الذي تم الإعلان عنه سيمثل أفغانستان موحدة، لم نتحدث على الإطلاق عن طبيعة شكل وفد طالبان، لذلك نطالب طالبان بعدم الحديث عن تلك القضية".

وأضاف "نأمل في بدء المحادثات الأفغانية- الأفغانية"

وكانت حركة طالبان قد رفضت الفريق الذي شكلته الحكومة الأفغانية للمشاركة في المحادثات مع الحركة، حيث تجرى جهود لبدء المحادثات الأفغانية-الأفغانية، في أعقاب التوقيع على اتفاق بين أمريكا وطالبان الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد عن أحد قادة حركة طالبان قوله "لقد التزمنا في اتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في 29 فبراير في الدوحة، بأن ننضم إلى الحوار الأفغاني -الأفغاني، لكن أوضحنا أن جميع الفصائل الأفغانية ستشارك في عملية السلام".

وأضاف قائد طالبان أن "اليوم تفاجأنا عندما علمنا الفريق الذي شكلته الحكومة الأفغانية. سيكون نفيا تاما لموقفنا السابق، إذا بدأنا محادثات مع الحكومة الأفغانية الآن، وهو أمر غير ممكن بشكل واضح".

وتابع "ورفضنا الفريق الذي شكلته الحكومة الأفغانية. يتعين أن يكون هناك فريق واسع النطاق ويتعين أن يتألف من جميع الفصائل الأفغانية".

وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها شكلت فريق تفاوض بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات السابق، معصوم ستانيكزاي لإجراء محادثات مع طالبان.

وذكرت وزارة الدولة لشؤون السلام أن فريق التفاوض مكون من 21 عضوا.