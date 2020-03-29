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إصابة حارس برشلونة الأسبق بفيروس كورونا

وكالات
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 1:13 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 1:13 م

نقل لاعب كرة القدم التركي السابق روشتو رتشبر، حارس مرمى المنتخب الوطني ولاعب برشلونة بين عامي 2004 و2006، إلى المستشفى الليلة الماضية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته زوجته إيسيل رتشبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة اللاعب: "تم إدخال زوجي روشتو إلى المستشفى، وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19. كان كل شيء طبيعيا وفجأة ظهرت عليه الأعراض بسرعة، ما زلنا في حالة صدمة".

وأضافت أن جميع أفراد الأسرة خضعوا للفحص ولكن الاختبارات جاءت سلبية بالنسبة لها ولطفليها.

يشار إلى أن رتشبر (46 عاما) دافع عن قميص المنتخب التركي من 1994 إلى 2012.

وبعد اللعب لصالح برشلونة الإسباني، وقع مع فنربخشة التركي وأخيرا بشكتاش حيث أنهى مسيرته في 2012.


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