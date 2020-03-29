مباراة معادة بين ألمانيا وإيطاليا تخطف الأضواء من البرامج الجديدة

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أكدت شبكة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية اليوم الأحد أن 83ر1 مليون مشاهد تابعو إعادة المباراة المثيرة بين منتخبي ألمانيا وإيطاليا في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2016) بفرنسا والتي بثتها الشبكة أمس السبت.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا العدد يزيد عن عدد مشاهدي برنامج "سبورتس شو" والذي بلغ 51ر1 مليون مشاهد.

وتم تقليص مدة البرنامج الشهير إلى 20 دقيقة فقط بسبب عدم وجود تقارير عن مباريات بطولة الدوري الألماني (بوندسليجا) في الوقت الحالي نظرا لتوقف الأنشطة الرياضية في ألمانيا بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتحرص الشبكة الألمانية نفسها على بث عدة أحداث كروية معادة خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية حاليا.

ومن بين هذه الأحداث أيضا ستبث يوم السبت المقبل إعادة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا 2014 .