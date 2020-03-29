قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصرين بالخارج، إن الدولة تولي الأهمية الأولى للمواطن، دون الالتفات للخسائر التي تتكبدها في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وأضافت في مداخلة مع قناة مصر الأولى، مساء الأحد، أن غرفة العمليات داخل وزارة الهجرة تلقت أكثر من 12 ألف شكوى واستغاثة من المصريين العالقين في الخارج، بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى تكليف وزارة الخارجية، القنصليات والسفارات بحصر عدد وبيانات العالقين، تمهيدًا لعودتهم.

وأكدت أن «الدولة تنظر إلى جميع مواطنيها في الخارج على وجه متواز وعادل»، منوهة بأن الأولوية في الوقت الجاري، للعالقين في دول الخارج مثل أمريكا وأفريقيا وأوروبا، وغيرها.

وذكرت أن وزارة الهجرة، وجهت جميع السفارات والقنصليات، بتقديم الرعاية والدعم للمواطنين العالقين في الخارج، مشيرة إلى أن هناك جهودًا تبذلها الجاليات الشعبية المصرية، من خلال توفير مأوى ومساعدة من ليس لديه دخل مادي.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة، متى انتهت من حل أزمة العالقين في الخارج، وتحققت من عودتهم، ستعمل على مساعدة العالقين من المصريين المقيمين في دول الخليج.

وأشادت بمساهمات المجتمع المدني مع الدولة في تخطي الأزمة، مضيفة أنها عملت مع إحدى المؤسسات، لإعادة الطلاب المصريين العالقين في السودان.