تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 438 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة إيجابية إصابتها.

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمريضين كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وكلاهما في العقد الثامن من العمر، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 10 حالات.

وشددت الوزارة على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما التزام الحجر المنزلي التام، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية.