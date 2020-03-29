المعارضة السورية تشكل 6 ألوية عسكرية للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن تشكيل ستة ألوية عسكرية جديدة في محافظة ادلب شمال غرب سورية للتنسيق مع الجيش التركي في المنطقة .

قال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الألوية المشكلة من الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير تخضع لقيادة عسكرية سورية بشكل كامل وليست تحت قيادة ضابط تركي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وغرفة عمليات مشتركة مع الجيش التركي المتواجد في المحافظة .

وأكد القائد العسكري أن "الجيش التركي منتشر بشكل كبير في محافظة ادلب في جسر الشغور وجبل الزاوية والنيرب والمسطومة واريحا إضافة إلى نقاط انتشاره وفق اتفاق سوتشي بين الروس والاتراك" لافتا إلى أن هذا الانتشار يحتم وجود آلية عمل مشتركة بين الجيش الوطني والجيش التركي لتسهيل عمل الطرفين معاً على الأرض .

وحول منع تسيير دوريات مشتركة روسية وتركية على طريق حلب اللاذقية قال القائد العسكري: "هناك اعتراض كبير من الأهالي على دخول الدوريات الروسية إلى المناطق المحررة وهي مناطق سيطرة المعارضة باعتبار الروس هم حلفاء النظام وقواتهم وطائراتهم قتلت وجرحت المئات من أهالي تلك المنطقة لذلك هناك اعتراض على دخولهم الى مناطق المعارضة ".

ونفى القائد العسكري تحديد موعد زمني لإعادة المدنيين المتواجدين في المخيمات إلى مدنهم وقراهم بعد مغادرتهم إثر العمليات العسكرية بعد انتشار فيروس كورنا، لافتا إلى أن هذه المخيمات تفتقر لأبسط المقومات الانسانية والصحية وفي حال انتشر فيها الفيروس سوف تحدث كارثة انسانية بكل معنى الكلمة .