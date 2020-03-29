سلوفاكيا تكشف عن سلسلة من الإجراءات النقدية لمواجهة فيروس كورونا

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أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش، أن الأحزاب الحاكمة في سلوفاكيا اتفقت على اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمنع عمليات شطب الوظائف في ظل تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التكاليف المباشرة الشهرية لحزمة الإجراءات سوف تبلغ مليار يورو أو ما يعادل 1% من إجمالي الانتاج المحلي.

كما أن الدولة سوف تقدم 500 مليون أوروبي شهريا كضمانات قروض من أجل مساعدة الشركات المتعثرة.

وتشمل الإجراءات إعادة تمويل 80% من أجور العاملين، الذين لا يستطعيون العمل بسبب تفشي الفيروس.

ويتعين أن تحصل حزمة الإجراءات على موافقة البرلمان، الذي يشغل فيه الائتلاف الحاكم أغلبية تقدر بالثلثين.

وكان البنك المركزي السلوفاكي قد توقع انكماش الاقتصاد بنسبة 5ر4% على الأقل.