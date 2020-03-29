 الكويت تدين بشدة «الجريمة النكراء» بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكويت تدين بشدة «الجريمة النكراء» بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية

جابر الأحمد الصباح أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح أمير الكويت
أ ش ا
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 4:44 ص | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 4:44 ص

 
أدانت الكويت واستنكرت بشدة، الجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان في السعودية.


وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي مساء اليوم السبت، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وإمعانا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).‏


وأكد وقوف الكويت التام إلى جانب السعودي، وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.


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