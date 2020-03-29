نفى عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى المنتخب الوطني، أن يكون محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي الحالي، هو السبب وراء اعتزاله اللعب بسبب تفوقه عليه في المنتخب.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورت»: «توقفت عن اللعب لأنني لم أعد أملك الرغبة في ذلك، ولكنني حتى الآن لم أعلن اعتزالي رسميا وأنتظر الوقت المناسب لذلك».

وأضاف الحضري:«تألق الشناوي ليس سببًا في اعتزالي، لا يستطيع أحد أن يجبر الحضري على الاعتزال، ولعبت للمنتخب الأوليمبي وأنا في دمياط، ثم انتقلت للأهلي على شوبير ولعبت وبعد اعتزاله واصلت المسيرة، زالشناوي كان رقم 4 في المنتخب عندما كلن يلعب في بتروجت وكنت رقم واحد».

وأتم: «إذا أردت اللعب هذا الموسم لفعلت، لكنني لا أملك الرغبة في ذلك، كريستيانو رونالدو قال أنه وميسي استثنائيان بسبب استمرار المنافسة بينهما 15 عاما على رقم واحد في العالم، أنا نافست على رقم واحد طيلة 25 عامًا».