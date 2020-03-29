

صرح رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني بأنه لا يمكنه استبعاد احتمال أن تصل حالة الإمدادات إلى أقصى حدود قدراتها في ألمانيا في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى الوضع المأساوي الحالي في دول مثل إيطاليا.

وقال لوتار فيلر لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "لا يمكننا استبعاد أن يكون لدينا هنا في بلادنا مرضى أكثر من أسرة التنفس الاصطناعي. ويعد هذا مجرد تكهنات... يتعين علينا في كل الأحوال توقع ألا تكفي القدرات الاستيعابية، بمنتهى الوضوح".

يذكر أن عدد الوفيات إثر وباء كورونا في إيطاليا تجاوز 10 آلاف حالة أمس السبت.

وأضاف رئيس معهد "روبرت كوخ" في إشارة إلى أحد أسباب ظهور كورونا، أن نحو 70 بالمئة من مسببات المرض جاءت في الأساس من مملكة الحيوان.

وتابع: "السبب وراء أي مسبب جديد هو أننا على اتصال متزايد دائما مع الحيوانات التي كانت غريبة سابقًا. نحن نتوغل بشكل أعمق في الغابة، يتم تقليل التنوع البيولوجي من خلال ثقافات أحادية"، لافتا إلى أنه يمكن من خلال ذلك انتشار مسببات معينة (للإصابة بالأمراض) بشكل أسرع.

وتابع فيلر: "فضلا عن ذلك تعد العادات الغذائية في بعض الثقافات، لاسيما في آسيا، أمر حرج للغاية، حيث يأكل الناس جميع الحيوانات المتاحة حتى بما فيها الحيوانات التي كانت لا تزال حية قبل تناولها بوقت قصير لدرجة أنه يتم نقل دم أثناء الدبح".

لذا دعا رئيس معهد روبرت كوخ الألماني اتخاذ إجراءات موسعة ضد الاتجار غير المشروع بالحيوانات.