الرئيس النمساوي يدعو إلى مزيد من التنسيق الدولي لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين أهمية زيادة التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة الوضع العالمي الصعب الناتج عن أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس النمساوي - في تصريح له اليوم الأحد - إنه أجرى اتصالات هاتفية مع كل من الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير ورئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين والرئيس الاستوني كريستي كالجوليد حول الكيفية التي يمكن أن تدعم بها الدول بعضها البعض في ظل هذه الأزمة.

وأضاف أنه يتابع تطورات الأزمة في بلاده ويحث الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من انتشار المرض والسيطرة على الأزمة، وذلك من خلال التواصل على مدار الساعة مع المستشار الاتحادي سباستيان كورتس ونائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الصحة ردولف انشوبر ووزير الداخلية كارل نيهمر وجميع المحافظين.

ولفت الرئيس إلى أنه يجري مباحثات مماثلة مع غرف التجارة وممثلي مجتمع الأعمال لتأمين وضع العمالة والحد من مخاطر ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.