أخلت نيابتا شرق وغرب الإسكندرية الكليتين، سبيل 71 شخصًا، بكفالات مالية تراوحت ما بين 1000 إلى 4000 جنيه، تبعًا لحالة كل منهم؛ تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وذلك بعد ضبطهم لمخالفتهم قرار حظر التجول اليومي منذ الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا، خلال الـ4 ليال الماضية.

قال المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، لـ"الشروق"، اليوم الأحد، إن نطاق نيابات (العطارين، والمنشية، وباب شرقي، وسيدي جابر، وأول الرمل، ومحرم بك)، شهد إخلاء سبيل 20 شخصًا بكفالات مالية بلغت 4000 جنيه، على ذمة قضايا.

فيما أكد المستشار محمد لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، التي تضم 7 نيابات جزئية هي: (مينا البصل، والجمرك، واللبان، وكرموز، والميناء، والشئون المالية، والطفل)، إخلاء سبيل 51 مواطنًا خلال الفترة الماضية؛ تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.

ويواجه المخلي سبيلهم اتهامًا بكسر حظر التجول وعدم الالتزام بقرارات الدولة الاحترازية والوقائية الرامية لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل الوطن وبين مواطنيه.

وتعمل شرطة الإسكندرية بقيادة مدير الأمن اللواء سامي غنيم، على تطبيق قرار حظر حركة المواطنين ليلًا، ومن خلال نشر (الأقوال، والدوريات، والتشكيلات، والتمركزات الأمنية) الثابتة والمتحركة على مستوى أقسام شرطة المحافظة الـ18، بهدف الحفاظ على أمن وصحة المواطنين، موجهًا بالتصدي لأي محاولات خرق الحظر، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، أعلن فرض حظر تجوال على حركة المواطنين، وإيقاف وسائل النقل الجماعي والخاص بالطرق العامة من 7 مساءً حتى 6 صباحًا، على أن تغلق خلال قبل هذه الفترة بساعتين المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمولات، لمدة أسبوعين، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.