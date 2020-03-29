قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع مطمئن حتى الآن، مشيرًا إلى محدودية أعداد المصابين والمتوفين، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأشار «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إلى الدور الكبير للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة كافة، في الحد من انتشار الفيروس المستجد، مضيفًا: «كل يقوم بدوره في صورة رائعة لمواجهة كورونا».

وأكد على ضرورة استمرار الالتزام بالمنزل خلال الأسبوع المقبل، للحماية من الإصابة بالفيروس، مع الأخذ في الاعتبار ما حدث في البلاد الأخرى، مثل الصين وإيطاليا وأوروبا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى ست وفيات؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 576 حالة.