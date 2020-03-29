كشفت الإحصائية الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية، عن أن 115 شخصًا خالفوا قرار حظر التجوُّل الجزئي خلال أيامه الستة الأولى، مشيرة إلى أن 63.4% من مخالفي الحظر، من المواطنين الكويتيين والخليجيين، و30.4% للمقيمين و6.2% للمقيمين بصورة غير قانونية (البدون).

وأوضحت الإحصائية أن عدد المواطنين الكويتيين الذين خالفوا قرار حظر التجول الجزئي خلال الأيام الستة الأولى بلغ 51 مواطنًا، في حين بلغ عدد المقيمين من جنسيات متعددة 35 شخصًا، والخليجيين 22 شخصًا والمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) 7 أشخاص.

وأضافت أن محافظة حولي احتلت المرتبة الأولى بعدد مخالفي قرار الحظر؛ حيث بلغ عددهم 37 مخالفًا، تلتها محافظة الكويت العاصمة بـ32 مخالفًا، وبينما جاءت محافظة الأحمدي ثالثة بـ21 مخالفًا، والفروانية رابعة بـ13 مخالفًا، تلتها الجهراء بـ11 مخالفًا وأخيراً مبارك الكبير بمخالف واحد فقط، لافتا إلى أن يوم الثلاثاء الماضي، سجل أعلى نسبة اختراق للحظر بواقع 45 مخالفًا، بينهم 8 مواطنين كويتيين و37 خليجيًا ووافدًا.