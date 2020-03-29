السعودية: تقديم موعد منع التجول بجدة وتعليق الدخول والخروج منها بدءا من اليوم

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية عن اتخاذ إجراءات إضافية جديدة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، حيث تم تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون بدءا من الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد.

وأضاف المصدر - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم - أنه تم أيضا تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة .. مشيرا إلى أن القرار لا يشمل قرار التعليق للفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وأكد أن بدء تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة عصراليوم وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

كما أكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانا لسلامة الجميع.