والي الجزائر يشيد بالاستجابة التامة من المواطنين لحظر التجوال الجزئي

أشاد يوسف شرفة والي ولاية الجزائر العاصمة، بالاستجابة التامة من المواطنين للحجر الصحي الجزئي الذي يشمل حظرا للتجوال لمدة 12 ساعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال شرفة، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إن "نسبة الاستجابة لإعلان الحجر الصحي الجزئي المفروض على الجزائر العاصمة لمواجهة تفشي الفيروس، بلغت نسبة مائة بالمائة خلال 5 أيام من إعلان الحجر".

وأوضح أن نسبة الاستجابة بلغت 90 % خلال اليوم الأول من الحجر قبل أن تصبح استجابة تامة خلال الأيام التالية، وهو ما يشير إلى وعي المواطن بطبيعة الوضع الجدي لانتشار هذا الفيروس، والذي لا يمكن مجابهته الا بإتباع التعليمات التي تقدم له في هذا الخصوص وأولها الالتزام بالحجر الصحي.

وأكد شرفة، أنه تحسبا لفرض حجر صحي شامل طوال اليوم بالعاصمة، فقد تم وضع خطة استباقية ترتكز على ضمان التموين لحاجات المواطن انطلاقا من وضع جهاز فعال يمكن من وصول التموين الى مختلف الاحياء والتجمعات السكنية.

وأضاف أنه يمكن وقتها الاعتماد على المجتمع المدني ليكون جسر تواصل مع المجالس المحلية والمواطن، مشيرا إلى أنه تم احصاء كافة المرافق العمومية التي يمكن أن تستغل لاستقبال المواطنين بأعداد كبيرة في حال اقتضى الأمر ذلك، مثل قصر المعارض "صفاكس".

وأوضح والي ولاية الجزائر العاصمة، أنه تم اتخاذ كل التسهيلات التي تخص تموين السوق المحلية بمختلف السلع واحتياجات المواطن من خضر وفواكه ولا يوجد أي مانع لتوجه التجار للأسواق الكبرى شريطة الحصول على تراخيص التنقل والتي تمنح لها بناء على طلباتهم من الولاة المنتدبين بالعاصمة.

وأكد شرفة، أن عملية التعقيم والتطهير ستبقى متواصلة على مستوى جميع أحياء الولاية التنسيق مع جميع الشركاء بمن فيهم الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والجهات الخاصة.

وفيما يخص المغتربين الذين تم استقبالهم بالجزائر العاصمة، والبالغ عددهم 2250 شخصا، قال شرفة - إنه تم نقلهم للإقامة في 11 فندقا، وهم في وضع صحي جيد.