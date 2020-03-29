وزير الصحة العراقي يبحث مع ممثل الصحة العالمية سبل مواجهة فيروس كورونا

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بحث وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور جعفر صادق علاوي مع ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور ادهم إسماعيل أطر التعاون المشترك بين الوزارة والمكتب الاقليمي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد والعالم ومواجهة المرض والوقاية منه وعلاج المصابين.

وشدد علاوي - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد - على أهمية القررات التي اتخذتها وزارة الصحة وخلية الازمة في لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020 كغلق الحدود وحظر التجوال والحجر الصحي وتخصيص المستشفيات الخاصة بالحجر والعلاج.

وأشاد علاوي بالتعاون الذي ابدته منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها الاقليمي في بلاده والدول الصديقة، فضلا عن المرجعيات الدينية كافة والمؤسسات الحكومية العراقية التنفيذية والتشريعية والقوات الامنية وكوادر وزارة الصحة والبيئة والمواطنين.