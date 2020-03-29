شوبير: هل أبو ريدة «عفريت» لأمتنع عن الترشح ضده في الانتخابات؟!

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أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أنه مستعد للترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة أمام هاني أبوريدة.

وتساءل شوبير "هل أبو ريدة عفريت لأمتنع عن الترشح ضده؟"، مضيفا "إذا كان له ثقل في الجمعية العمومية، لي أيضا ثقل وخبرات".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق "إذا سمحت ظروف عملي بالترشح، لن أتردد، كما أنتظر موافقة منظومتي كإعلامي".

وأوضح أحمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "بند تضارب المصالح دستوريًا لا يجوز، عودتي لمنصب نائب الرئيس في اتحاد الكرة لن تحدث إطلاقًا، ومهما كانت الضغوط من شخصية عزيزة علي".

واختتم شوبير "لن أضحي بالإعلام مقابل اتحاد الكرة، محمد فضل صاحب مقترح وضع بند تضارب المصالح بلائحة اتحاد الكرة".