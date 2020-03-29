خبيران سابقان بالاستخبارات الألمانية يحذران من مخاطر أمنية من خلال وباء كورونا

حذر خبيران سابقان بالاستخبارات الألمانية من مواجهة تهديد للنواحي الأمنية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال المسؤل السابق لدى هيئة الاستخبارات الخارجية الاتحادية بألمانيا (بي إن دي)، جرهارد كونراد، وربما يكون أحد أبرز مسؤولي الاستخبارات الأوروبيين، لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد إنه من الممكن أن يصل الأمر إلى ضعف الهياكل الأمنية ومن ثم إعادة تقوية شبكات إرهابية، لاسيما في الدول الأكثر ضررا من الوباء.

ولهذا السبب، دعا كونراد الذي صنع اسمه كوسيط في تبادل الأسرى وكذلك كخبير بالشرق الأوسط، لضرورة الحفاظ على الضغط على أية هياكل إرهابية في ألمانيا وكذلك على مستوى العالم، لاسيما في مثل هذا الوضع.

وأضاف كونراد قائلا: "فضلا عن ذلك فإن التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للوباء على استقرار الدول المصابة على مستوى العالم يستحق قدرا كبيرا من الانتباه خلال الأشهر القادمة".

ومن جانبه قال برند شميدباور، منسق شؤون الاستخبارات الأسبق بحكومة المستشار الألماني هلموت كول، للصحيفة الألمانية ذاتها: "سوف أكتب (للمستشارة الألمانية) أنجيلا ميركل خلال الأيام القادمة وأناشدها زيادة أنشطة الهيئات الأمنية"، مشددا على ضرورة أن تهتم المستشارة الألمانية حاليا بتعديل ملف التكليفات الخاص بهيئة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي).

وأكد شميدباور أن جميع المعلومات ذات الصلة بالوباء تعد مهمة للغاية حاليا بالنسبة لألمانيا، وقال: "لاسيما الخطر الناتج عن أي متطرفين أو إرهابيين يسعون لاستغلال مثل هذا الوضع لأهدافهم، يعد كبيرا".

وأوضح أنه يفكر مثلا في شبكات بدول المغرب وفي الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يمكن أن تؤدي أزمة الفيروس إلى زيادة كبيرة فى أعداد اللاجئين المتجهين إلى أوروبا.