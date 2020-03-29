ماليزيا تعلن توافر 3 أدوية محلية لعلاج أعراض فيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة الماليزية أنه طبقا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية، ومنها تقرير وكالة التنظيم الرقابي للمواد الصيدلانية وهيئة مكافحة المخدرات، فلا يوجد دليل علمي يمنع استخدام دواء (الكلوروكين) وكل من (الهيدروكسي الكلوروكوين) ومزيج من العقارين هما (اللوبينافير) و(الريتونافير) في علاج الأعراض المصاحبة لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله، عبر تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد، إن هذه الأدوية الثلاثة متوفرة محلياً باعتبارها العقاقير الخاضعة لمراقبة هيئة مكافحة المخدرات.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية.

واختارت منظمة الصحة العالمية، أمس، ماليزيا من بين البلدان التي ستقوم بإجراء التجارب السريرية على استخدام (الريمديسفير) عقاراً استراتيجياً لعلاج مرضى كورونا.