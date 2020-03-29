الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 511 حالة و31 وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد بالجزائر،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد إلى 511 حالة إصابة، و31 حالة وفاة.

وقال فورار في تصريحات اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 57 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس، منوها إلى أن الحالة الأولى لرجل مغترب من ولاية تيزي وزو يبلغ من العمر 75 عاما، والثانية لرجل من ولاية عين الدفلى (شمال) يبلغ من العمر 64 عاما ، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 31 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات وحالات الوفاة تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم الثلاثاء الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وكان عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، أصدر أمس الأول الجمعة مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، هي باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، على أن يطبق هذا الإجراء في تلك الولايات اعتبارا من السابعة مساء حتى السابعة صباحا.

وكانت السلطات الجزائرية قد فرضت منذ الثلاثاء الماضي حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).