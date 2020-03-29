كم تبلغ قيمة بدلات الأطباء بعد قرار الرئيس بزيادتها 75%؟ وزيرة الصحة تجيب

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم وأقر خلاله رفع بدلات الاطباء بنسبة 75% وصرف مكافات استثنائية لأطباء مستشفيات الحجر الصحي والصدر.

وقالت في مداخلة هاتفية بالإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «الحدث»، اليوم الأحد، إنها أطلعت الرئيس السيسي خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على آخر تطورات فيروس كورونا ومعدلات الإصابة والانتشار والإجراءات المتخذة حتى الآن.

وتابعت: «الرئيس أثنى بشكل كبير على جهد القطاع الطبي في ظل أزمة كورونا، ووجه بزيادة المهن الطبية بنسبة 75% وهو رقم جيد جداً في الوقت الراهن بالإضافة لتوجيهاته لصندوق تحيا مصر لصرف مكافات استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات والقائمين على العمل بشكل مباشر».

وأشارت إلى أن هذه البدلات وفقا للقانون بين 400-700 جنيه ومن ثم فإن الزيادة بنسبة 75% ستكون كنسبة من هذه الارقام المبينة في صحيح القانون وفقا للدرجة.