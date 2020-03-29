روحاني: كورونا قد يظل موجودا لعام أو عامين



حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد من أن فيروس كورونا قد يظل موجودا لعام أو عامين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه القول في اجتماع لمجلس الوزراء :"أود أن أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، ومن الممكن أن يبقى لسنة أو سنتين".

وأضاف: "لذلك ينبغي أن نعمل لتوفير ظروف اجتماعية مقبولة لمواجهة هذا الفيروس".

ودعا روحاني إلى تحويل الممارسات المجتمعية مثل عدم التصافح والحفاظ على التباعد الاجتماعي إلى "أسلوب حياة".

وأشار إلى أنه تم تخطي مرحلة الذروة في انتشار فيروس كورونا في بعض المحافظات في البلاد.

وقال: "اجتمعت أمس مع بعض المتخصصين، واستنادا إلى أقوالهم فإننا قد تخطينا مرحلة الذروة في انتشار فيروس كورونا في بعض المحافظات في البلاد وبدأنا مسارا تنازليا، إلا أنه في محافظات أخرى لا يمكننا تأكيد ذلك حاليا وعلينا أن ننتظر حتى الجمعة القادمة لتحديد الوضع بدقة".

ووفقا لأحدث البيانات المتوافرة، فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران حتى ظهر أمس 35 ألفا و 408، وبلغ عدد المتوفين 2517 شخصا، والمتعافين 11 ألفا و679 شخصا.