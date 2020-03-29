نفت هالة زايد، وزير الصحة والسكان، ما تردد حول تحويل مدارس في محافظات الجمهورية إلى مستشفيات، مؤكدة أن «عدد المستشفيات وقدرات الأنظمة الصحية في مصر كافية، حتى في أسوأ الظروف».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر قناة مصر الأولى، يوم السبت، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين كافة الهيئات الصحية والمستشفيات، للتعامل في حالة تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك خطة سيتم على أساسها تقسيم المستشفيات بين الحالات المصابة بفيروس كورونا، والأمراض الأخرى.

وأشارت إلى أن الوزارة، تطبق إجراءات احترازية صارمة، من خلال عمليات التقصي والمتابعة للحالات المخالطة للمصابين، والقادمين من الخارج، موضحة أنه يتم فرض عزل ذاتي لمدة 14 يومًا عليهم، وإجراء التحليل لمن يظهر عليه أعراض المرض، «نتعامل مع كل حالة كأنها الأولى».

وفي سياق متصل قالت إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في محافظتين الأقصر وأسوان انخفضت خلال الأسبوع الأخير، وذلك يعود إلى الإجراءات التي اتبعتها الدولة لحماية الموطنين والسائحين.

وناشدت كافة المواطنين من لدية أعراض تنفسية شديدة، التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو الصدر، مؤكدة أن هناك معامل تحاليل في أغلب المحافظات، لإجراء التحاليل التي تثبت الإصابة بالفيروس، من عدمه.