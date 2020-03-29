حكومة كُردستان تؤكد ضرورة التنسيق مع بغداد لمكافحة كورونا

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أكدت حكومة إقليم كُردستان العراق، اليوم الأحد، ضرورة استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد فيما يتعلق بالخطط المتخذة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، وتأثيراته على اقتصاد الإقليم وسط تراجع أسعار النفط عالمياً.

وذكرت الحكومة الكُردستانية - خلال اجتماعها عبر نظام مؤتمرات الفيديو (فيديو كونفرنس)، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" العراقية - أن الاجتماع ناقش طبيعة عمل لجنة الغذاء والدواء، وجرى التشديد على ضرورة إعادة تنظيم النفقات لمواجهة الأزمة المالية.

وأشاد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بجهود المؤسسات الحكومية المختصة؛ والتي بذلت أقصى ما لديها للحفاظ على سلامة المواطنين وحمايتهم، مؤكدا أهمية تأمين الاحتياجات اليومية للمواطنين ولاسيما الأغذية.