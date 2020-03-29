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المغرب يسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 4:31 ص | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 4:31 ص

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بعد أن ثبت إصابتها بالفيروس حسب تحاليل مخبرية، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 390 حالة.


وأفاد بيان صادر عن الوزارة /السبت/ بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25 حالة.


وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة - في وقت لاحق - تشير إلى 359 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.


وأهابت (الصحة المغربية) بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


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