 الأرصاد: طقس اليوم لطيف على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24 - بوابة الشروق
الأحد 29 مارس 2020 11:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 24

تعبيرية
تعبيرية
نور رشوان
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 11:10 ص | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 11:10 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، ونشطة على جنوب سيناء وهو ما سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 12 24
بورسعيد 13 22
الإسكندرية 13 23
شرم الشيخ 18 26
أسوان 16 28
كاترين 06 21
الإسماعيلية 09 31

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك