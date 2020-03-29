تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، أن الرياح معتدلة على معظم الأنحاء، ونشطة على جنوب سيناء وهو ما سيؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24

بورسعيد 13 22

الإسكندرية 13 23

شرم الشيخ 18 26

أسوان 16 28

كاترين 06 21

الإسماعيلية 09 31