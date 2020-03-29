فلسطين تسجل إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 98 إصابة

أعلن المتحبدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قرية القبيبة شمال غرب القدس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 98 إصابة.

وصرح ملحم - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لـ 37 عينة أخذت من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا في مدينتي جنين ورام الله، أظهرت إصابة سيدة ثلاثينية من قرية القبيبة شمال غرب القدس، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 98 إصابة، تعافى منها 18 إصابة.

وأشار البيان إلى أن الإصابة الجديدة هي لجارة السيدة التي أُعلن عن إصابتها صباح اليوم في القرية.