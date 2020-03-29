 سويسرا: مستعدون لتقديم المزيد من القروض الطارئة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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سويسرا: مستعدون لتقديم المزيد من القروض الطارئة لمساعدة الشركات الصغيرة على مواجهة كورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 4:40 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 4:40 م

أكد وزير المالية السويسري أولي ماورر أنه يمكن زيادة مبلغ الـ20 مليار فرنك (21 مليار دولار) التي خصصتها الدولة لتقديم قروض طارئة للشركات الصغيرة لمساعدتها على مواجهة تبعات فيروس كورونا.

وقال الوزير في مقابلة مع صحيفة "سونتاجز بليك"، نشرتها اليوم الأحد، إن الإقراض وفق هذا البرنامج بدأ بالفعل الأسبوع الماضي، وتم بالفعل تلقي 30 ألف طلب.

وقال إن الحكومة ضمنت قروضا بقيمة نحو أربعة مليارات فرنك في غضون يومين فقط.

وأضاف: "من المحتمل أن نضطر إلى زيادة المبلغ"، مضيفا أن الحكومة مستعدة للإنفاق "بقدر ما تقتضيه الضرورة".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه من المتوقع أن يعاني الاقتصاد من ركود.

وأفادت بأن عدد الشركات التي طلبت المشاركة في البرنامج الحكومي لساعات العمل المخفضة تجاوز بالفعل العدد المسجل خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ووفقا لبيانات موقع وورلد ميتر، فقد سجلت سويسرا 14352 إصابة بكورونا و18 حالة وفاة.

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