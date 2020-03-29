جامع: استثناء العاملين بمصانع المنتجات الغذائية والدوائية من حظر التجوال

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع معها بغرض متابعة حركة المصانع بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بمصانع المنتجات الغذائية والدوائية.

وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن «مدبولي» أصدر تعليمات بعدم التزام عمال مصانع الصناعية الغذائية والدوائية بفترات حظر التجول؛ لتكثيف العمل بها، وحتى لا يحدث نقصًا ويتم تلبية الاحتياجات الخاصة بمنتجاتها، وذلك مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتة إلى أنها نسقت مع وزارة الداخلية للموافقة على تحرك شاحنات نقل المنتجات والمستلزمات أثناء الحظر.

وأوضحت أن هناك قائمة تعدت الألف مصنع؛ يرغبون في العمل لفترة عمل ثالثة «وردية»، مستطردة: «هذا يفسر أننا قادرون على تتخطي هذه الأزمة بالعمل».

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن رئيس الوزراء وجه بتوفير مستلزمات الإنتاج بمنتجات محلية، بديلة عن المستوردة؛ للاستفادة من تحدي أزمة كورونا وتحويلها لفرصة نجاح.

وأكدت أن القائمين على إدارات المصانع حريصون على أن يتم التعقيم بشكل دوري ومستمر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس السبت، اجتماعاً لمتابعة حركة العمل بالمصانع، وبخاصة مصانع المواد الغذائية والأدوية، ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة، لمعالجة آثار وتداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.