محافظ بني سويف: أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني شريك دائم في إدارة الأزمات

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه يجري التعامل في كل الملفات الخدمية والتنموية، ومجال إدارة الأزمات من خلال مجموعة عمل متكاملة، تعمل بروح الفريق الواحد وفق رؤية وخطط موحدة يشترك ويتعاون في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية والمعاونة، بجانب أعضاء مجلس النواب والمجالس القومية، والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والشباب.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعرضت لأزمة تداعيات تقلبات الطقس وسقوط أمطار وسيول لم تشهدها المنطقة من قبل، وتم التعامل معها وإدارتها بشكل متكامل تضافرت فيه كل الجهود، مشيرًا إلى تعاون الجهاز التنفيذي فيما بينه، وقام أعضاء مجلس النواب بدور مهم في دعم خطة إدارة الأزمة، خاصة في أزمة سيول قرية سنور، بجانب الدور الإيجابي والداعم الذي قام به المجتمع المدني من جمعيات أهلية وأحزاب ورجال أعمال وغيرهم، حيث ساهم ذلك كله في الخروج من الأزمة بدون خسائر مؤثرة، ويجري أيضا التعاون في اجراءات تعويض المتضرريين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالإعلاميين من أبناء المحافظة، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات الهامة، والتي تشغل الرأي العام في تلك الفترة، بالإضافة إلى التطرق لبعض الموضوعات الخاصة بالتعامل في ظل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الحكومة في هذه الفترة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، والسيد بلال حبش نائب المحافظ.