 «جهاز السادات»: جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضى المميزة بالمدينة - بوابة الشروق
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«جهاز السادات»: جارٍ تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضى المميزة بالمدينة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 3:21 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 3:21 م

صرح المهندس علاء منيع رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه يجرٍي تنفيذ أعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضى المميزة بالمناطق السكنية (21 – 22 - 29) بالمدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام بخطة ترفيق الأراضى المختلفة بالمدينة، لسرعة تسليمها للفائزين بها.

وأوضح المهندس علاء منيع،- في تصريح اليوم- أن المشروع يتكون من موزع كهربائى تم توريده من قبل الشركة المنفذة لتغذية تلك؛ المناطق، ويتم تنفيذ أعمال التركيبات، كما يشمل المشروع 41 غرفة محولات تم الانتهاء من بنائها، وتم توريد وتركيب لوحات الربط الحلقى للجهد المتوسط، ولوحات الجهد المنخفض العمومية بتلك الغرف، وتوريد صناديق الجهد المنخفض المغذية لقطع الأراضى والتى تبلغ (٢٣٦) صندوقا يتم البدء في تركيبها، وتمديد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض.

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