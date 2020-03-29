عمال بريطانيون يشتكون من استمرار عمل 150 شركة في ظل أزمة كورونا



قال عمدة مدينة مانشستر الكبرى الإنجليزية، آندي بورنهام، إن مئات الشركات في المدينة ظلت مفتوحة "بدون سبب وجيه"، خلال الإغلاق الذي فرضته الحكومة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ودعا بورنهام، إلى سياسة أكثر صرامة من الحكومة بشأن الأعمال التجارية، بعد تلقيه أكثر من 300 شكوى من العمال حول استمرار عمل 150 شركة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضاف أنه سيسعى للحصول على مشورة قانونية حول ما إذا كان من الممكن فرض إجراءات ضد الشركة التي تعرض موظفيها للخطر.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، قال برنهام: "يتضاعف الفيروس كل يومين أو 3 أيام، وما أعتقد أنه يحدث في بعض أماكن العمل لدينا يساهم في ذلك. أنا أتحدث حقًا عن السياسة وأماكن العمل في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "لقد تلقيت أكثر من 300 شكوى عندما أطلقت نداء لحث الأشخاص على الإبلاغ عما هو خطأ، وكان لدى بعض الشركات سبب وجيه لاستمرار العمل، ولكن ليس جميعها بأي شكل من الأشكال".

وأكمل: "بدا أن بعض الشركات لم تقترب من الالتزام بقواعد المباعدة الآمنة التي وضعتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا؛ لذا أود أن أرى الآن سياسة أقوى من الحكومة بهذا الشأن، فنحن على وشك الوصول إلى (المرحلة الحرجة) من هذا، ويجب ألا نسمح للفيروس بالانتشار دون داعٍ".

وغرّد برنهام، أمس، على حسابه على "تويتر"، قائلاً إنه "غارق في الشكاوى بشأن الشركات التي لا تلتزم بالقواعد"، مضيفا: "أتصل الآن بالجميع، وسوف أتخذ إجراءات لحماية صحة سكاننا، ولكن مرة أخرى أسأل هذا من الحكومة".

وتوفي ما مجموعه 759 شخصًا حتى الآن في مستشفيات المملكة المتحدة بعد تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي، بالإضافة لإصابة 14 ألفا و500 حالة.