قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن الإقبال كبير جدًا على شهادة الإدخار ذات الفائدة 15%، مشيرًا إلى استمرار العمل بهذه الشهادة لعدة أشهر.

وأضاف «الإتربي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن أرباح الشهادة ذات الفائدة 15% وصلت إلى 12 مليار دولار خلال 6 أيام في بنك مصر، لافتًا إلى وصولها إلى 30 مليار بانتهاء يوم الخميس الماضي، في بنكي مصر والأهلي.

وأشار إلى أن التعامل يتم من خلال الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك عن طريق الإنترنت البنكي، ومراكز الاتصالات، والبريد الإلكتروني، وATM.

وأشار إلى توفير الشهادة للعملاء في البنوك كافة، من خلال فتح حساب لجميع البنوك، ليمكنهم إرسال طلب بربط شهادة للعملاء، وذلك بإرسال الرقم القومي للعميل ورقم الهاتف، وبمجرد وصول المعلومات يتم ربط الشهادة وإبلاغ العميل بها في اليوم التالي.

وأوضح أن قرار البنك المركزي بوضع حدود للسحب، جاء لمنع تداول التعاملات النقدية المباشرة، في إطار مواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، منوهًا بأنه سيُعاد النظر في القرار بعد مرور أسبوعي الخطر.