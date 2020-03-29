 سلطات الاحتلال تربك عمل الأطقم الطبية الفلسطينية في قلقيلية بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلطات الاحتلال تربك عمل الأطقم الطبية الفلسطينية في قلقيلية بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
الجيش الإسرائيلي - صورة أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأحد 29 مارس 2020 - 12:26 م | آخر تحديث : الأحد 29 مارس 2020 - 12:27 م

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على فتح بعض البوابات الحديدية، المقامة جنوب مدينة قلقيلية، بالضفة الغربية، اليوم الأحد، بشكل أربك عمل الأطقم الأمنية والطبية الفلسطينية التي تعمل على استقبال العمال وإخضاعهم للفحص؛ للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا".

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة - في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الاحتلال يستهدف بهذه الخطوة ضرب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الصحة في محاصرة فيروس "كورونا" من خلال فحص العمال القادمين، واخضاعهم للحجر المنزلي.

ودعا المواطنين الفلسطينيين خاصة العمال إلى توخي الحذر، والالتزام بقرارات الحكومة الفلسطينية في هذا الصدد.

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